Країни-члени ЄС відкриватимуть безвіз для українців у чотири етапи протягом ночі 11 червня

Країни-члени Європейського Союзу та інші країни Шенгенської зони впродовж ночі 11 червня запроваджуватимуть безвізовий режим для громадян України поетапно відповідно до свого часового поясу.

Про це УНІАН повідомили джерела у дипломатичних колах.

Зокрема, як зазначають джерела, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу, безвізовий режим для українців запрацює в 00.01 11 червня.

Як пояснюють дипломати, безвіз повинен запрацювати відповідно до часових поясів Європейського континенту.

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Першими країнами, які відкриють безвіз для громадян України, стануть Греція, Кіпр, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія. Громадяни України, які мають біометричні паспорта, зможуть відвідувати ці країни вже починаючи з 00.01 за київським часом.

Наступними країнами з 1.01 11 червня стануть ще 24 країни. Це Австрія, Андорра, Ватикан, Італія, Мальта, Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Норвегія, Польща, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарська Конфедерація, Князівство Монако, Князівство Ліхтенштейн, Велике Герцогство Люксембург, Королівство Бельгія, Королівство Данія, Королівство Іспанія, Королівство Нідерланди, Королівство Швеція.

О 2.01 за київським часом безвіз відкриється з Португалією. Останньою країною, яка відкриє для українців свої двері, стане Ісландія. Це відбудеться о 3.01 за київським часом.