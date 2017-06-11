Вслід за Анною Київською: у Європі привітали українців із входженням у європейську сім’ю

Європейські політики продовжують вітати Україну із запровадженням безвізового режиму з ЄС.

Як передає ТСН, посол Швейцарської Конфедерації в Україні Гійом Шойрер заявив, що після запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом та іншими країнами Шенгенської зони Україна може податися за київською княжною Анною Ярославною, щоб гідно увійти у європейську родину.

"Хотілося зазначити, що сьогодні така визначна дата, 11 червня, і це такий дуже дивний збіг... Я дуже щасливий, що саме сьогодні Україна може податися за Анною Київською, яка першою поїхала до Європи, долучитися і піти за нею, і гідно увійти у європейську сім'ю", - заявив Шойрер.

З ним погодилася посол Французької Республіки Ізабель Дюмон, яка назвала запровадження безвізового режиму важливим святом. Вона сказала, що безвіз створює "вільний доступ до Європи з усіма її цінностями".

Читайте такожПорошенко про безвіз: Сьогодні кожен українець може відвідати Віденську оперу

"Сподіваюсь, що свято Франкофонії, а також свято вільного доступу українців до Європи - безвізовий режим - дадуть нам змогу ще більше радіти сьогодні, і що українці зможуть їхати від сьогодні у вільну та Франкофонну Європу", - сказала Дюмон.

Однак, посол Канади Роман Ващук нагадав, що хоча Україна не має безвізу з Канадою, але вже цього літа запроваджується зона вільної торгівлі між країнами.

Раніше із запровадженням безвізу Україну привітали Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні та президент Європейської ради Дональд Туск.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.