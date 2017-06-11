Туск про безвіз між ЄС та Україною: день, який ми запам'ятаємо

11:31, 11 червня 2017
Світ
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Президент Європейської ради привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та ЄС.

фото EPA/UPG

Президент Європейської ради Дональд Туск привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Про це він написав у Twitter.

"День, який запам'ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас", - написав Туск.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

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Теги: #безвізовий режим з ЄС#безвізовий режим для України#Дональд Туск