Туск про безвіз між ЄС та Україною: день, який ми запам'ятаємо

Президент Європейської ради Дональд Туск привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Про це він написав у Twitter.

"День, який запам'ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас", - написав Туск.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.