Туск про безвіз між ЄС та Україною: день, який ми запам'ятаємо
11:31, 11 червня 2017Світ
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Президент Європейської ради привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та ЄС.
Туск назвав привітав українців із початком дії безвізу / фото EPA/UPG
Президент Європейської ради Дональд Туск привітав українців із початком дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.
Про це він написав у Twitter.
"День, який запам'ятаємо. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас", - написав Туск.
Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.
A day to remember. Visa free travel for Ukrainians now a reality. Bringing us closer together
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