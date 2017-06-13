Творці карти Росії з Кримом в Астані офіційно вибачились перед Україною – МЗС Казахстану

У МЗС Казахстану закликали не політизувати скандал із появою на фестивалі Astana Art Fest карти України без Криму.

Про це повідомляє видання Nur.kz.

Заступник міністра закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що творці інсталяції, мабуть, "творчо" підійшли до процесу, не вдаючись у політичні подробиці.

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"Не треба політизувати цей інцидент - інсталяція була, але це витвір якогось творчого колективу, відповідно, ніякого наміру політичного не було. Мабуть, художники підійшли творчо, не вдаючись у політичні подробиці. Вони свою провину визнали, направили офіційне звернення в посольство України з вибаченнями", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у центрі казахстанської столиці в рамках Астана арт-фест розмістили 84 фігури з прапорами і символікою різних країн. Карту України зобразили без Криму, зате на карті Росії півострів з'явився. Пізніше карти Росії і України замалювали.