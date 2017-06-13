У Казахстані карту України без Криму вже встигли замалювати

У Казахстані замалювали скандальні карти Росії і України, на яких полустров відійшов до РФ.

Фотографії виправлених арт-об'єктів виклав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Невірних карт в Астані більше немає. За достовірність зображення Кремля не відповідаємо", - написав міністр.

Невірних мап в Астані більше немає. За автентичність зображення Кремля не відповідаємо :) pic.twitter.com/8XJ47AXTfy — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 червня 2017 р.

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Як повідомляв УНІАН, у центрі казахстанської столиці в рамках Астана арт-фесті розмістили 84 фігури з прапорами і символікою різних країн. Карту України зобразили без Криму, зате на карті Росії півострів з'явився.