Призов кримчан на військову службу в РФ порушує Женевську конвенцію – ООН

РФ, примушуючи до військової служби кримчан, порушує положення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про це йдеться в Доповіді про ситуацію з правами людини в Україні Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) за період з 16 лютого по 15 травня 2017 року, обнародуваній сьогодні на сайті організації.

«1 квітня розпочалася кампанія з призову жителів Криму до лав Збройних сил Російської Федерації. Очікується, що до 2 400 осіб будуть призвані на військову службу. З 2014 р. кримські призовники служили у військових частинах Російської Федерації на території Кримського півострова. У 2017 році вони вперше будуть відправлені до військових частин у Російській Федерації», - йдеться в доповіді.

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«Під час прес-конференції 12 квітня військовий комісар Російської Федерації в Криму заявив, що проти жителя Криму, який відмовився служити в армії Російської Федерації, було порушено кримінальну справу. УВКПЛ хотіло б наголосити, що відповідно до четвертої Женевської конвенції (стаття 51), держава-окупант не може примушувати цивільних осіб на окупованій території служити у своїх збройних силах чи допоміжних військах», - відзначається в документі.

Як відомо, Женевську конвенцію про захист цивільного населення у воєнний час, також відому як четверта Женевська конвенція, ухвалено 12 серпня 1949 року; вона набула чинності 21 жовтня 1950 року.