Президент Німеччини приїде в Україну - посол

00:40, 14 червня 2017
Політика
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Сторони обговорили майбутній візит Штайнмаєра.

Франк-Вальтер Штайнмайер / REUTERS

Посол України в Німеччині Андрій Мельник і зовнішньополітичний радник президента Німеччини Томас Баґґер обговорили майбутній візит президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну, передає 112.ua.

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"Із зовнішньополітичним радником федерального президента ФРН Томасом Баггером обговорили майбутній візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну", - написав Мельник в Twitter.

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