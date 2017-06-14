Президент Німеччини приїде в Україну - посол
00:40, 14 червня 2017Політика
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Сторони обговорили майбутній візит Штайнмаєра.
Франк-Вальтер Штайнмаєр / REUTERS
Посол України в Німеччині Андрій Мельник і зовнішньополітичний радник президента Німеччини Томас Баґґер обговорили майбутній візит президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну, передає 112.ua.
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"Із зовнішньополітичним радником федерального президента ФРН Томасом Баггером обговорили майбутній візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну", - написав Мельник в Twitter.
З зовнішньополітичним радником Федерального президента ФРН Томасом Баггером обговорили майбутній візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 13, 2017
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