Президент Німеччини приїде в Україну - посол

Сторони обговорили майбутній візит Штайнмаєра.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник і зовнішньополітичний радник президента Німеччини Томас Баґґер обговорили майбутній візит президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну, передає 112.ua. Читайте такожШтайнмаєра обрано президентом Німеччини (фото) "Із зовнішньополітичним радником федерального президента ФРН Томасом Баггером обговорили майбутній візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну", - написав Мельник в Twitter. З зовнішньополітичним радником Федерального президента ФРН Томасом Баггером обговорили майбутній візит Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 13, 2017

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