Трамп зустрінеться із Порошенком наступного тижня - ЗМІ

Наступного тижня відбудуться повноцінні переговори президентів Дональда Трампа та Петра Порошенка у Вашингтоні. Про це з посиланням на кілька дипломатичних джерел повідомляє "Європейська правда".

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"Йдеться про повноцінний державний візит Порошенка у Вашингтон, який включатиме всі зустрічі з ключовими особами, в тому числі з президентом Трампом", - розповів один зі співрозмовників.

"Вже узгоджено дату, візит відбудеться в червні, найближчим часом", - зазначив інший.

Очікується, що Адміністрація президента офіційно оголосить про візит найближчим часом.

"Ще один посадовець запевнив, що зустріч президентів Порошенка та Трампа запланована наступного тижня", - зазначає видання.

Нагадаємо, телефонні переговори Порошенка і Трампа відбулись 5 лютого цього року.