Трамп зустрінеться із Порошенком наступного тижня - ЗМІ

15:33, 14 червня 2017
Політика
1930 0

Україна та США досягли домовленості про переговори президентів.

Петро Порошенко і Дональд Трамп / фото president.gov.ua

Наступного тижня відбудуться повноцінні переговори президентів Дональда Трампа та Петра Порошенка у Вашингтоні. Про це з посиланням на кілька дипломатичних джерел повідомляє "Європейська правда".

Читайте такожЗа виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки штрафуватимуть з 15 червня

"Йдеться про повноцінний державний візит Порошенка у Вашингтон, який включатиме всі зустрічі з ключовими  особами, в тому числі з президентом Трампом", - розповів один зі співрозмовників.

"Вже узгоджено дату, візит відбудеться в червні, найближчим часом", - зазначив інший.

Очікується, що Адміністрація президента офіційно оголосить про візит найближчим часом.

"Ще один посадовець запевнив, що зустріч президентів Порошенка та Трампа запланована наступного тижня", - зазначає видання.

Нагадаємо, телефонні переговори Порошенка і Трампа відбулись 5 лютого цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Перша зустріч Порошенка з Трампом
Теги: #Порошенко і Трамп