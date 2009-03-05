Кабмін призначив Суслова головою Держфінпослуг

Кабінет міністрів України призначив Віктора СУСЛОВА керівником Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) замість Валерія АЛЬОШИНА, якого призначено заступником міністра фінансів України.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Кабінету міністрів, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, В.СУСЛОВ вже очолював Держфінпослуг з 24 грудня 2002 року по 27 квітня 2006 року.