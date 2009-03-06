Литвин: мені прокладуть червону доріжку до президентства

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що йому буде відкрита дорога до президентства, якщо на нього чинитимуть тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

«Якщо хочуть чинити на мене атаку, то це буде означати, що вони мені прокладуть червону доріжку до президентства», - сказав В.ЛИТВИН.

«Я ніколи не буду третім зайвим», – додав він.

Голова ВР зазначив, що погодився обійняти посаду спікер задля того, щоб не був «остаточно зруйнований парламентаризм».

При цьому він наголосив, що сьогодні посада голови Верховної Ради – «це електричний стілець, і ти просто не знаєш, коли підключать струм до цього стільця».

Він також зазначив, що якщо планується переформатування більшості, то він спокійно це сприйме і матиме можливість «ходити виступати» перед людьми.

«Хочуть собі головну біль – нехай діють», - сказав В.ЛИТВИН.

На пряме запитання, чи балотуватиметься він у Президенти України на найближчих виборах, В.ЛИТВИН не відповів, зазначивши, що не хотів би виступати «конкурентом чи ворогом для однієї чи іншої частини Верховної Ради України».

Він також не виключив, що той кандидат, який програє на президентських виборах, може опинитися за ґратами. Тому, за його словами, сьогодні «ставка більша як життя».