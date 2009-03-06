Шпигунський скандал у Румунії має посварити Україну і НАТО

Шпигунський скандал у Румунії є спробою дискредитації України перед НАТО.

Про це румунській газеті «Адеварул» (випуск за 4 березня) заявив колишній керівник Управління військової інформації (розвідки) Генерального штабу Збройних Сил Румунії генерал у відставці Міхайю МАРГАРИТ. Він, зокрема, прокоментував ситуацію навколо вислання з Румунії двох українських військових дипломатів.

М.МАРГАРИТ заявив, що будь-які шпигунські інциденти вирішуються, як правило, шляхом конфіденційних переговорів між урядами залучених країн і видворенням шпигунів після оголошення їх так званими «небажаними особами» (персонами «нон грата»).

«Арешт іноземного шпигуна із наступним оприлюдненням інформації про цей випадок є справою надзвичайною», - наголосив М.МАРГАРИТ.

Відставний румунський генерал упевнений, що публічне пов’язання цієї справи з Україною має на меті «завдати шкоди відносинам Української держави з НАТО».

Нехарактерну для подібних випадків публічність також наголосив сьогодні в коментарі УНІАН екс-глава СБУ і Головного управління розвідки МО України.

Як наголошує колишній керівник Управління військової інформації Генштабу Румунії, «багато хто не бажає бачити Україну в структурі НАТО».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з Румунії було вислано двох українських військових дипломатів. Деякі ЗМІ пов’язали цей випадок з причетністю України до шпигунського скандалу, в якому фігурують румунський офіцер та громадянин Болгарії. Також повідомлялося, що зазначені особи здійснювали розвідувальну діяльність в інтересах Росії.

В МЗС України ситуацію навколо українських військових дипломатів учора, 4 березня, не коментували.

Водночас, у Міністерстві оборони України кореспонденту УНІАН підтвердили факт дострокового повернення з Румунії до Києва українського військового аташе та його помічника.