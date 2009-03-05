Екс-голова розвідки коментує висилку українських військових дипломатів

Екс-керівник Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор СМЕШКО вважає, що висилка українських військових дипломатів з Румунії є надзвичайним заходом у відносинах двох держав та їхніх спецслужб.

Про це І.СМЕШКО заявив у ексклюзивному коментарі УНІАН.

“Висилання дипломатів, у тому числі військових дипломатів, є надзвичайно серйозною акцією, яка має великі наслідки для іміджу держави і двосторонніх відносин країн”, - зазначив І.СМЕШКО.

У зв’язку з цим він зауважив, що спеціальні служби можуть застосовувати великий спектр засобів, якщо виникають певні непорозуміння, наприклад, виявляється активність іноземних спецслужб на території країни.

Але можливі засоби спецслужб у таких випадках перш за все передбачають використання певних неофіційних каналів, без залучення уваги міжнародної спільноти та ЗМІ. Причому рівень довіри та стан партнерських відносин між країнами і їх спецслужбами напряму впливають на рівень та стиль демаршів з цього приводу, підкреслив І.СМЕШКО.

Він також зауважив, що коли до цього долучаються ЗМІ, це може свідчити або про рівень непрофесіоналізму в роботі системи спецслужб держави, або про досить серйозні дії другого плану, які, можливо, скоро будуть реалізовані.

“Безумовно, будь-яка держава повинна вживати таких заходів на захист своїх національних інтересів. Але... Демарш офіційний, який широко оприлюднюється, є екстраординарною дією. Це може бути свідченням того, що порушені нормальні партнерські, сусідські відносини, в першу чергу, між спеціальними службами держав, або це дійсно багатоходова комбінація з певними серйозними наслідками для двосторонніх відносин на міждержавному рівні”, - припустив експерт.

Водночас І.СМЕШКО наголосив, що принаймні до 2004 року подібних випадків не траплялося, хоча упродовж своєї багаторічної діяльності на посаді керівника спецслужб були непоодинокі випадки висилки з України дипломатів з різних країн світу.

“Але ніколи це не набувало розголошення, у тому числі на міжнародному рівні. Це є нормальна діяльність відповідних спецслужб в інтересах своєї держави. Цим займаються спецслужби усіх країн світу, але є певні правила, якщо хочете, умови гри, які, як правило, також не порушуються. Адже зрозуміло, що існує принцип взаємності та паритету, і кожна дія в цій сфері може мати і, як правило, обов’язково має адекватну контрдію ...”, - наголосив І.СМЕШКО.

Говорячи про джерела оприлюднення скандальної інформації, він зауважив, якщо на сьогодні немає офіційного коментаря з цього питання з боку Румунії та не було офіційного звинувачення України, тому незрозуміло, через які канали ЗМІ дізналися про цей факт.

“Якщо витік цієї інформації відбувся від українських урядових кіл, то це навпаки ставить питання про рівень ефективності і професіоналізму роботи вже нашої системи спецслужб, а також і державних органів, які керують ними і їх контролюють...”, - констатував І.СМЕШКО, додавши, що йому менш за все не хотілося б вірити, що румунська сторона зробила подібний демарш конфіденційно, маючи на це серйозні з професійного погляду підстави, а українські державні кола чи спецслужби стали першим джерелом витоку цієї інформації в ЗМІ.

“Можу лише додати, що принаймні у двох подібних випадках нам вдавалося переконати наших опонентів у тому, що Україні є чим відповісти на претензії до неї… І упродовж декількох днів непростих, але професійних переговорів, справи були вичерпані. Причому усе відбувалося у відповідному конфіденційному режимі, без залучення ЗМІ”, - зазначив І.СМЕШКО.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з Румунії було вислано двох українських військових дипломатів. Деякі ЗМІ пов’язали цей випадок з причетністю України до шпигунського скандалу, в якому фігурують румунський офіцер та громадянин Болгарії. Також повідомлялося, що зазначені особи здійснювали розвідувальну діяльність в інтересах Росії.

В МЗС України ситуацію навколо українських військових дипломатів учора не коментували.

Водночас, у Міністерстві оборони України кореспонденту УНІАН підтвердили факт дострокового повернення з Румунії до Києві українського військового аташе та його помічника.