Посол ЄС не розуміє зволікань України із призначенням нового складу ЦВК

Посол Європейського Союзу Х'юг Мінгареллі заявив, що не розуміє зволікання України з призначенням нових членів Центральної виборчої комісії.

Про це він сказав на сьомому Національному Експертному Форумі,організованому Інститутом Горшеніна.

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"Стабільність політичної системи залежить від довіри, яка є в громадян до обраних політиків і державного апарату. Цьому аспекті дуже багато можна зробити дуже швидко. Потрібно прогресивно сприяти оновленню політичного класу. Але щоб це сталося, потрібен новий закон про вибори і потрібна нова Центральна виборча комісія. З незрозумілих мені причин ці реформи повністю зупинено. Коли ми отримаємо новий закон про вибори, коли ми отримаємо призначення нових членів ЦВК?" - заявив він.

Нагадаємо, що семирічний термін повноважень більшості членів ЦВК минув ще 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов'язки. Влітку 2016 року Порошенко запропонував Раді звільнити 12 членів ЦВК і призначити 11 нових. Але цей проект постанови так і не розглянули в парламенті. У коаліції пояснюють, що запропоновані кандидатури не наберуть достатньої кількості голосів у сесійній залі.