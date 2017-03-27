ЦВК не бачить умов для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу

У Центральній виборчій комісії не бачать умов для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова ЦВК Михайло Охендовський, спілкуючись із журналістами у ході міжнародної конференції на тему використання новітніх інформаційних технологій у виборчому процесі.

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Охендовський зазначив, що представники ЦВК традиційно і регулярно запрошуються до комітетів Верховної Ради, коли розглядаються законопроекти, пов'язані з питанням організації підготовки виборів.

"Оскільки визначення статусу окупованих територій, у тому числі, передбачає й унормування питань можливості або неможливості проведення виборів на тих територіях (у разі можливості – то за яких умов), звичайно, що представники ЦВК залучаються до відповідної роботи. Але в цілому, на цей момент, я можу сказати, що умов для проведення виборів на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях ЦВК не бачить. Як тільки ці умови будуть створені, ми готові брати участь в організації будь-яких виборчих процесів", - заявив він.