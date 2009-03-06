Гурвіц у Страсбурзі критикує українську владу

Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ вважає, що «демократичні лідери сучасної України, які отримали владу безпосередньо з рук народу на київському Майдані, зробили не все можливе для того, щоб такі події, як антиконституційний переворот в Одесі в 1998 році, більше ніколи не могли повторитися».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку мер Одеси висловив вчора, виступаючи від України з доповіддю про участь громадян у громадсько-політичному житті на місцевому рівні на 16-й пленарній сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи в Страсбурзі.

Мер Одеси уточнив, що «переворотом» називає «скасування за Указом Президента КУЧМИ результатів місцевих виборів і волюнтаристське призначення керівником міста віце-прем`єр-міністра України (Миколи БІЛОБЛОЦЬКОГО - УНІАН), який зайшов у мерію під охороною автоматників. Ціною величезних зусиль злочинні державні акти й неправосудні судові рішення того періоду були скасовані як незаконні». Проте, додав він, «цим усе й обмежилося».

Тим часом «кров убитих тоді одного з віце-мерів Ігоря Свободи і начальника юридичного управління міста Сергія Варламова, журналістів і бізнесменів - до цих пір волає до справедливості», сказав український доповідач із будівлі Конгресу керівництву країни про невиконану обіцянку посадити злочинців у в`язниці. «Ніхто так і не поніс заслуженого покарання за ці замовлені політичні вбивства, за розтоптане волевиявлення одеситів, разом із яким були розтоптані Конституція України і Європейська хартія місцевого самоврядування», - заявив Е.ГУРВІЦ.

За його словами, для подолання наслідків тодішньої поразки демократії міській економіці знадобився не один рік, а «для подолання негативних наслідків у суспільній свідомості – набагато більший термін». «Адже без активної участі громадян у процесі ухвалення рішень на місцевому рівні, - підкреслив Е.ГУРВІЦ, - саме поняття «Місцевого самоврядування» певною мірою втрачає сенс».

«Ми усвідомлюємо, - сказав мер Одеси, - що завдання періоду забезпечення реальної дієздатності та автономії органів місцевої влади через незавершеність в Україні цілого ряду фундаментальних процесів вирішені далеко не в повному обсязі».

І справа, на його думку, не тільки у відсутності у українських міст фактичної та нормативної можливості заробляти достатньо коштів для надання населенню послуг гідної якості, але й «у правовій неврегульованості бюджетних проблем, що залишається фактом, у відсутності в міст необхідної та своєчасної підтримки навіть при реалізації таких загальнодержавних проектів, як підготовка до Євро-2012».

Констатувати ці факти, на переконання представника України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, важливо «для усвідомлення того, що політична культура участі та соціальної активності населення в рішенні проблем місцевого значення виникає тільки там і тоді, де й коли реально забезпечені основоположні права та свободи, а за їх порушенням слідує невідворотне й відповідне тяжкості покарання».

Мер Одеси підтримав низку обговорюваних пропозицій на сесії Конгресу, пов`язаних із ефективним розширенням положень Європейської хартії місцевого самоврядування, застосовуваних у всіх державах-членах, що «стане вагомим внеском у побудову загальної Європи - Європи для громадян, їх благоденства й процвітання».

Як повідомлялося, начальник юридичного управління мерії Одеси С.Варламов і голова Київської районної адміністрації Одеси І.Свобода були оголошені зниклими безвісті напередодні виборів мера Одеси 1998 року. Тоді на посаду мера балотувалися Е.ГУРВІЦ і Руслан БОДЕЛАН, і, згідно з рішенням суду, перемогу у виборах отримав Р.БОДЕЛАН.

С.Варламов і І.Свобода були соратниками Е.ГУРВІЦА. Пізніше керівництво місцевої міліції визнало обох загиблими

У травні 1999 року було також убито ще 2 соратників Е.ГУРВІЦА - голову Господарського суду Одеської області Бориса Віхров і директора одеської телекомпанії Ігоря Бондаря.