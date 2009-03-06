Довгий: Київрада показала приклад усій країні

Ухваливши бюджет та Програму соціально-економічного розвитку столиці на 2009 рік, «Київрада продемонструвала всій країні приклад конструктивної роботи”, заявив журналістам секретар міської ради Олесь ДОВГИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОВГИЙ зазначив, що “фінансову конституцію столиці підтримала абсолютна більшість політичних сил, кожна з яких представляє у міськраді інтереси своїх виборців”. “Це є найкращим підтвердженням того, що столичний бюджет-2009 дійсно є бюджетом для людей, а не для чиновників та політиків», – сказав він.

За словами секретаря Київради, бюджет та Програма соціально-економічного розвитку Києва на 2009 рік – це «узгоджена позиція переважної більшості депутатів міськради, які протягом кількох тижнів у повній відповідності з регламентом працювали над кожним рядком, кожною цифрою бюджету столиці».

Водночас О.ДОВГИЙ підкреслив, що «цього року бюджет Києва – це фактично залишки тих ресурсів, які уряд залишив киянам після вилучення з бюджету столиці 7,5 млрд. грн. та скорочення у півтора рази субвенцій місту». За його словами, «на відміну від Кабміну та Верховної Ради, депутати Київради спільно з КМДА навіть у тій складній ситуації, в яку уряд поставив столицю, змогли напрацювати найсоціальніший бюджет з усіх місцевих бюджетів, який матиме Україна у цьому році". "Практично усі кошти, які залишаються у столиці після урядових вилучень, будуть спрямовані на соціальні виплати", - запевнив О.ДОВГИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Київрада прийняла до розгляду бюджет та Програму соціально-економічного розвитку Києва на 2009 рік на пленарному засіданні 19 лютого 2009 року.

6 березня депутати Київської міської ради затвердили бюджет столиці на 2009 рік з обсягом надходжень та видатків – 18 млрд. 163, 4 млн. грн. Проект бюджету підтримали 92 із 118 присутніх в залі депутатів Київради.