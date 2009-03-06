Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє докласти всіх зусиль, аби дострокові вибори до Тернопільської обласної ради відбулися.

Про це він сказав у своєму виступі в телепрограмі “Свобода на Інтері”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що парламент ухвалив аморальне, антизаконне рішення, відмінивши вибори до Тернопільської ради. Він висловив сподівання, що найближчим часом воно буде скасовано і пообіцяв докласти до цього максимум зусиль.

В.ЮЩЕНКО назвав неприпустимим голосування депутатів за подібне рішення із політичної доцільності.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що скасування виборів у Тернополі загрожує українській демократії. Він підкреслив, що не можна скасовувати вибори через те, що падає рейтинг.

Глава держави нагадав, що раніше планувалося провести вибори в 7-ми регіонах, в тому числі й в Тернополі, «але обпеклись на київських виборах» і змінили думку.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради "Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради".

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня ВР відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, "за" голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТ і 4 від НУ-НС.