Ющенко здивований, що Нафтогаз віддав Газпрому щойно отримані $1,8 млрд.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО здивований тим, що НАК «Нафтогаз України» розрахувався з ВАТ «Газпром» за 11 млрд. кубометрів газу (які компанія «РосУкрЕнерго» вважає своїм) грошима, одержаними від «Газпрому» за транзит газу через територію України в 2008 році.

«За одну добу нам заплатили 1,8 млрд. дол., через декілька годин ці 1,8 млрд. дол. потрапили на рахунок «Газпрому» Росії. У нас зайві гроші, або ці кошти не потрібні, щоб утримувати систему, або ці гроші не потрібні на розвиток НАК «Нафтогаз України» й газотранспортної системи? Що це за операції?», - заявив Президент.

Він підкреслив, що всі операції в газовій сфері повинні бути публічними й прозорими.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна заплатила «Газпрому» за 11 млрд. кубометрів газу, що знаходяться в українських сховищах, 1,7 млрд. дол., які були одержані від «Газпрому» за транзит газу через територію України.

23 січня на той час голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що митниця не може розмитнити 11 млрд. кубометрів газу, які зберігаються в українських ПГС, оскільки, згідно з документами, власником цього газу є “РосУкрЕнерго”.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом із Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 долара за тисячу кубометрів повинна була викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.