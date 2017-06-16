Суд може призначити процедуру заочного засудження у справі В.Януковича на наступному засіданні – О.Баганець





Оболонський районний суд Києва на наступному засіданніможе ухвалити рішення, після подання відповідногоклопотання прокуратури, про застосування процедуризаочного судового провадження у справі за обвинуваченнямекс-президента України Віктора Януковича у державнійзраді, в разі його неявки до суду. Таку думку висловивколишній заступник Генерального прокурора УкраїниОлексій Баганець, повідомляє УНН.

«Суд повинен його (В.Януковича – ред.) викликати у встановленому законом порядку, тобто, направити повісткуза останнім відомим місцем його проживання. Якщо він не з’явиться, тоді суд має право розглянути клопотання органівдержавного обвинувачення щодо застосування процедуризаочного засудження, тим більше, що клопотання, як я зрозумів, прокурори вже подали. Тоді будуть всі підставидля того, щоб можна було розглядати це клопотання», - сказав О.Баганець.

За словами юриста, якщо В.Янукович не з’явиться на наступне засідання, то після розгляду відповідногоклопотання прокуратури суд може ухвалити рішення про застосування процедури заочного судового провадження у цій справі.

Як повідомлялось, 16 червня Оболонський районний суд Києва призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді на 10 годину 26 червня.

Військовий прокурор Руслан Кравченко повідомив, щопрокуратура не проситиме суд про призначення заочного судового провадження, якщо екс-президент України ВікторЯнукович, якого обвинувачують у державній зраді, приїдена наступне судове засідання, яке призначене на 26 червня.