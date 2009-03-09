Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що на сьогодні є всі підстави для оголошення дострокових парламентських виборів.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

Зокрема, він переконаний. що головною підставою для цього є відсутність коаліції в парламенті. Адже, за його словами, нова коаліція не має 226 голосів, а також в порушення Конституціїї вона не сформувала новий уряд.

Водночас В.БАЛОГА висловив упевненість, що Президент не піде на розпуск парламенту, якщо на це не буде згоди Верховної Ради.

«Це залежить від парламенту (розпуск – УНІАН), тому що робити сьогодні чергове збурення, далі пускати країну в хаос - Президент на це ніколи не піде», - зауважив глава Секретаріату.