НАЗК взялося за незадекларований мільйонний відпочинок Гонтаревої на Мальдівах (документ)

Приховування інформації в електронній декларації глави Нацбанку Валерії Гонтаревої стало причиною перевірки Нацагентства із запобіганню корупції (НАЗК).

Таке рішення НАЗК прийняло на підставі заяви журналіста 1+1 Олександра Дубінського про незадекларований відпочинок сімейства Гонтаревої на Мальдівах в липні 2016 року, йдеться на сайті dubinsky.pro.

Раніше журналіст Дубінський оприлюднив фотографії розкішного відпустки глави НБУ Валерії Гонтаревої на Мальдівах, який міг коштувати 1 мільйон гривень. Ці витрати не внесені в електронну декларацію чиновника, і тому повинні стати підставою для перевірки НАЗК, зазначав він.

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15 травня він повідомив, що мільйонний відпочинок сімейства Гонтаревих на Мальдівах, який вона не вказала в електронній декларації, починає підтверджуватися офіційно.

Законодавство ж вимагає декларувати "істотну зміну майнового стану" на суму понад 66 тисяч гривень.

Відповідальність за брехню в декларації - 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2 ст 172-6 КУпАП).