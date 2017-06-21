Довгий заявляє, що подання генпрокурора про притягнення його до відповідальності – "гра з метою натиснути"

Олесь Довгий вважає подання Генерального прокурора на зняття з нього депутатської недоторканності одним із способів тиску. Про це парламентарій написав на своїй сторінці у Facebook.

"Подання генпрокурора – продовження гри з метою на мене натиснути, влаштувати спектакль. Натиснути не вийде. І спектакль влаштувати не вийде. Неодноразово заявляв – тиску не піддаюся", - повідомив народний депутат.

Він також підтвердив свій намір особисто просити парламент підтримати зняття з нього депутатської недоторканності.

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"Особисто напишу голові регламентного комітету заяву з проханням підтримати подання Луценка. Вважаю, що депутат такий же громадян України, як і всі інші. По суті висунуті прокуратурою обвинувачення обов'язково прокоментую, щойно побачу хоч один офіційний документ...", - зазначив Довгий.

Нагадаємо, сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко вніс на розгляд Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Олеся Довгого.