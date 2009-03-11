У БЮТ повірили, що Хорошковський усюди тягає з собою... «щиросерде зізнання»?

Народний депутат України від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО підтверджує, що направив звернення до Державної митної служби України щодо огляду в аеропорту «Бориспіль» багажу першого заступника голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

У коментарі УНІАН В.ПИЛИПЕНКО повідомив, що вчора, 10 березня, направив відповідне депутатське звернення до Держмитслужби.

В.ПИЛИПЕНКО пояснив, що у нього була інформація про те, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ у багажі мав документи, що «підтверджують його причетність до наміру крадіжки 11 млрд. кубів газу в України».

Депутат зауважив, що митна служба проводила обшук виключно в межах своїх повноважень.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 11 березня В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав провокацією вчорашній вибірковий контроль його особистих речей на митниці в аеропорту «Бориспіль» після того, як він повернувся з відпочинку з Швейцарії.

"На мій погляд, вчора відбулася абсолютна провокація. Мені відомий замовник. Головний замовник - у Кабінеті міністрів», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Як зауважив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, йому стало відомо, що приводом для цього став лист народного депутата В.ПИЛИПЕНКА на адресу керівництва митниці про те, що начебто В.ХОРОШКОВСЬКИЙ має намір незаконно провезти наркотики, незадекларовану валюту, коштовності. При цьому, зауважив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, «сьогодні цей депутат зазначає, що я намагався провезти секретні документи у Швейцарію».

На його переконання, мета цієї провокації проста - «залякати мене, тому що ми (СБУ) проводимо ті справи, які абсолютно багатьом не подобаються».

Повертаючись до листа депутата В.ПИЛИПЕНКА, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зауважив: «Після цих листів йому треба намагатися потрапити в першу десятку БЮТ (на парламентських виборах - УНІАН), оскільки якщо він не попаде, то доведеться розповісти, хто йому дав вказівку».