В справі Гужви йдеться зовсім про інші статті, аніж перешкоджання журналістській діяльності - Сюмар

В справі головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви йдеться зовсім про інші статті, аніж перешкоджання журналістській діяльності.

Про це сказала голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України Вікторія Сюмар в коментарі УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи йдеться про переслідування видання «Страна.ua», Сюмар відповіла: “Якщо будуть пред’явлені докази про хабар, то, звісно, це не має жодного стосунку до свободи слова, тому що брати гроші за розміщення тих чи інших матеріалів або за їх не розміщення, це класичне хабарництво і шантаж”.

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За її словами, тепер важливо, щоб були серйозні докази у цій справі.

“Якщо це мало місце (йдеться про шантаж і хабарництво — УНІАН), то очевидно, що ми можемо говорити про зовсім інші статті, аніж перешкоджання журналістській діяльності”.

При цьому Сюмар додала: “Я сподіваюся, що виданню точно не повинно нічого загрожувати і воно має далі виходити і друкувати критичні матеріали”.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко повідомив, що Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів, вимагав ці кошти нібито за неопублікування компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час Години запитань до уряду у парламенті заявив, що слідчі дії щодо Гужви велися з 31 березня.

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Як відомо, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва затримано Ігоря Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика». Луценко додав, що в слідства наявні відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявив, що обшуки у редакції проводилися за сфальсифікованою справою.