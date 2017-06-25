Порошенко у День молоді пояснив, чому Україна ніколи не зійде зі шляху демократії

Президент Петро Порошенко впевнений, що Україна ніколи не зійде зі шляху демократії, бо загартувалося нове покоління вільних людей.

Про це глава держави сказав у привітанні з нагоди Дня молоді, розміщеному на його сайті.

"Сьогодні - день великих надій і очікувань. Напередодні українці отримали безвіз з країнами Євросоюзу, зруйнувавши завісу, яка відділяла Україну від Європи. Упевнений, що без вашої рішучої та безкомпромісної боротьби за європейський вибір цей день ніколи б не настав", - заначив президент.

За його словами, молоді юнаки та дівчата зі світлими помислами, з великим патріотизмом, енергією і добром у серці героїчно кидають виклик злу та несправедливості.

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Як наголосив президент, він пишається тим, що молодь завжди стояла в авангарді історичних змін, боротьби за незалежність України - від Героїв Крут до перших студентських наметів Революції на граніті, від Помаранчевої революції до Євромайдану, Героїв Небесної сотні та "кіборгів". Нині волю і свободу найкращі українці - воїни Збройних сил та інших військових формувань захищають на сході держави.

"Вірю, що Україна ніколи не зійде зі шляху демократії, бо загартувалося нове покоління - покоління вільних людей", - наголосив Порошенко.

Він побажав усім добра, невичерпної творчості та життєвої наснаги.