Порошенко підписав закон, що дозволяє присвоювати Героя України іноземцям

Президент України Петро Порошенко підписав закон, що надає можливість присвоїти звання Герой України іноземцям. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Відповідний закон «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві положення» закону України «Про державні нагороди України» був прийнятий Верховною Радою 13 квітня 2017 року.

Документом встановлюється, що звання Героя України як виняток може бути присвоєно посмертно іноземцю, нагородженому орденом героїв Небесної сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Глава держави ініціював внесення відповідних змін до діючого законодавства за результатами зустрічі з родинами героїв Небесної сотні, яка відбулася 20 лютого цього року. Орденами героїв Небесної сотні нагороджено трьох іноземців – громадян Білорусі Михайла Жизневського, Грузії – Зураба Хурцію і Давида Кіпіані, які загинули під час Революції Гідності.