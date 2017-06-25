Проект "Новоросії" похований, ЗСУ не дають жодної надії військам РФ просуватись вглиб України - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявляє, що проект так званої «Новоросії» похований, Збройні Сили України не дають жодної надії військам Росії просуватись вглиб нашої держави.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам у неділю.

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«Проект «Новоросії» народ України за ці три роки поховав. Дуже добре відновлені, народжені ЗСУ не дають жодної можливості, жодної надії на будь-яке просування на подальшу територію України, і фактично Мінські домовленості з виведенням російських військ залишаються безальтернативним, дуже важливим інструментом деокупації», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, з початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції сил АТО.

«Натомість, на жодну збройну провокацію ворога українські захисники сьогодні не піддались і вогонь не відкривали», - йдеться у повідомленні прес-центру АТО в Facebook. Зазначається, що російсько-терористичні бандформування й далі не виконують в повному обсязі всі зобов'язання в межах останніх домовленостей щодо дотримання перемир'я.