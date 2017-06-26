Справа Януковича: у засіданні суду оголошено перерву до 29 червня

У засіданні Оболонського районного суду Києва з розгляду по суті справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголошено перерву до 10.00 четверга, 29 червня. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суду.

Адвокати Януковича виступили проти клопотання прокурора Генаральної прокуратури України Руслана Кравченка про застосування спеціального судового провадження (заочного провадження) у справі.

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Після цього суд, порадившись на місці, ухвалив перенести засідання на 29 червня у зв'язку з тим, що дійсно Кримінальний процесуальний кодекс вимагає двох неявок обвинувачуваного без поважної причини у суд для того, щоб суд міг прийняти рішення про застосування спеціального судового розгляду. А оскільки має місце лише одна неявка Януковича без поважної причини на засідання, то в суді оголошено перерву.

Разом з тим, судді наголосили, що прийти особисто до суду або взяти участь у відеоконференції - це виключно воля обвинувачуваного Януковича.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.