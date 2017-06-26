Порошенко: сьогодні у Франції була досягнута велика кількість домовленостей
Президент України Петро Порошенко підкреслив відданість Франції «нормандському формату».
Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час його поїздки до Франції було досягнуто велику кількість домовленостей.
Про це глава держави сказав на зустрічі з українською громадою у французькому Санлісі, яку транслював телеканал «112 Україна».
«Сьогодні була досягнута дуже велика кількість домовленостей. Перша – відданість Франції «нормандському формату». Франція разом з нами! І не тільки Франція, не тільки Німеччина, але й весь Європейський Союз, бо президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Меркель представляють не лише Францію і Німеччину, а весь ЄС у солідарності у нашій боротьбі. У боротьбі за нашу територіальну цілісність, за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу волю і за нашу демократію. І ми користуємось стовідсотковою підтримкою наших партнерів, чого ніколи до цього не було», - зазначив Порошенко.
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Він зауважив, що «за часів екс-президента Віктора Януковича і до цього Україна завжди була нерукопотискаючою».
«Сьогодні з нами координують зусилля з безпеки Європи в усьому світі», - наголосив президент України.