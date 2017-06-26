Порошенко: сьогодні у Франції була досягнута велика кількість домовленостей

Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час його поїздки до Франції було досягнуто велику кількість домовленостей.

Про це глава держави сказав на зустрічі з українською громадою у французькому Санлісі, яку транслював телеканал «112 Україна».

«Сьогодні була досягнута дуже велика кількість домовленостей. Перша – відданість Франції «нормандському формату». Франція разом з нами! І не тільки Франція, не тільки Німеччина, але й весь Європейський Союз, бо президент Франції Макрон і канцлер Німеччини Меркель представляють не лише Францію і Німеччину, а весь ЄС у солідарності у нашій боротьбі. У боротьбі за нашу територіальну цілісність, за наш суверенітет, за нашу незалежність, за нашу волю і за нашу демократію. І ми користуємось стовідсотковою підтримкою наших партнерів, чого ніколи до цього не було», - зазначив Порошенко.

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Він зауважив, що «за часів екс-президента Віктора Януковича і до цього Україна завжди була нерукопотискаючою».

«Сьогодні з нами координують зусилля з безпеки Європи в усьому світі», - наголосив президент України.