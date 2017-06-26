Порошенко запросив французьких сенаторів відвідати Донбас

У рамках візиту до Франції президент України Петро Порошенко провів зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сторони обговорили перспективи зміцнення двостороннього міжпарламентського співробітництва.

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Порошенко висловив сподівання на подальшу підтримку Францією європейських прагнень України.

У свою чергу, голова Сенату привітав завершення ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.

Окрема увага була приділена ситуації на Донбасі внаслідок російської агресії. Порошенко поінформував співрозмовника про системні порушення Мінських домовленостей з боку Росії та наголосив на необхідності дотримання санкційного режиму проти Кремля.

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Голова Сенату висловив підтримку продовження санкцій проти РФ.

Президент запросив французьких сенаторів відвідати ближчим часом Україну та ознайомитися із ситуацією, що склалася на Донбасі.

Водночас глава держави наголосив на неприпустимості несанкціонованих поїздок французьких депутатів місцевого рівня на територію окупованого Донбасу та до Криму.