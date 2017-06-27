Введення візового режиму із РФ Рада може розглянути наступного пленарного тижня - Парубій

Голова Верховної ради Андрій Парубій не виключає, що наступного пленарного тижня (11-14 липня) парламент розгляне питання запровадження візового режиму з РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

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“Є ймовірність того, що питання звернення до Кабінету міністрів про введення візового режиму може бути наступного пленарного тижня, якщо в результаті політичних консультацій ми вийдемо на консенсус. Я не раз наголошував, що ця ідея для мене дуже важлива. Коли я ще був секретарем Ради національної безпеки та оборони, ця ідея була проголосована РНБО. Але дуже важливо, щоб це питання, якщо воно ввійде в зал, мало підтримку більшості. І тому ми чекаємо рішення всіх фракцій з цього важливого питання”, - сказав Парубій.

Як повідомляв УНІАН раніше, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов виступає за ухвалення закону про введення візового режиму для росіян до того, як Верховна Рада піде на канікули.

"Безумовно, це (візовий режим з РФ, - УНІАН.) необхідно було робити одразу, системно з прийняттям рішення про безвізовий режим (з ЄС, - УНІАН.). Але я сподіваюся, ВР не піде на канікули, поки це рішення не буде прийнято і проголосовано", - заявив Турчинов.