Ющенко дуже критично налаштований до Черновецького - Балога

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО дуже критично налаштований до голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Водночас В.БАЛОГА не поділяє думку, що Президент повинен знімати з посади мера, адже закон про столицю не передбачає цього.

На цьому він наголосив в інтерв`ю виданню «Коммерсант-Украина», опублікованому в сьогоднішньому номері, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Президент налаштований дуже критично до Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. За останні два тижні він скасував низку рішень мерії. І я змушений констатувати, що кількість помилок київської влади росте», - зазначив В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА зауважив, що є юридична можливість відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов`язків голови КМДА на два місяці. «І якщо ситуація буде критичною, Президент скористається цим правом», - сказав він.

Разом з тим, на особисте переконання В.БАЛОГИ, дострокові вибори в Києві «потрібно провести якомога скоріше» і «не треба мучити киян».

Глава Секретаріату зазначив, що «весь організм управління Києвом хворий, і його неможливо вилікувати за допомогою команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО». На його думку, в команді Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО немає людей - за винятком кількох - які дійсно можуть управляти столицею.

«Вони не знають, як покращити життя киян. Так, вони знають, як украсти землю або продати комунальні підприємства, але це не наближає Київ до рівня європейської столиці», - заявив В.БАЛОГА.

Відповідаючи на запитання «Коммерсанта», глава Секретаріату зауважив, що уряд має право створити комісію з перевірки порушень КМДА і багато разів обіцяв зробити це, але чомусь не створює її.

«Це - лакмусовий папірець для взаємин мера і прем`єра. Допоки ця комісія не запрацює і на засідання Кабміну не буде винесено питання про те, як голова КМДА виконує свої функції, можна бути впевненим, що у ТИМОШЕНКО і ЧЕРНОВЕЦЬКОГО прекрасні взаємини», - переконаний В.БАЛОГА.

За його даними, на сьогодні БЮТ вже не підтримує ідею зміни київської влади.

«ТИМОШЕНКО зустрічалася з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, і вони уклали пакт про ненапад. Так, на словах ТИМОШЕНКО продовжить критикувати ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, щоб не знижувати свій рейтинг. Але на ділі БЮТ не робитиме ніяких кроків, щоб змінити київського мера», - сказав В.БАЛОГА.