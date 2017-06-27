МЗС закликає світову спільноту вжити усіх заходів для звільнення Сущенка

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту вжити усіх заходів з метою звільнення незаконно затриманого восени минулого року у Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Лефортовського районного суду міста Москва від 27 червня 2017 продовжити на 3 місяці, до 30 вересня 2017 року, термін тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка", - заявили українські дипломати.

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В МЗС наголошують, що "безпідставне утримування Романа Сущенка під вартою в Російській Федерації за фіктивним обвинуваченням та політично вмотивований характер розгляду справи у суді переконливо свідчать про відсутність у цій країні системи правосуддя та забезпечення права на справедливий суд".

Українські дипломати вимагають від Російської Федерації негайно звільнити Сущенка та забезпечити його безперешкодне повернення в Україну.

"Закликаємо світову спільноту, міжнародні правозахисні інституції вжити всіх можливих заходів з метою звільнення та повернення в Україну її громадян, які незаконно утримуються на території Росії за сфальсифікованими політично вмотивованими обвинуваченнями", - зазначається у заяві.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу проти журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 16 червня Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи.

Сьогодні, 27 червня, суд продовжив Сущенку термін утримання під вартою ще на три місяці - до 30 вересня.