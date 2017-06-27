В Одесі через хакерську атаку в мерії не працює частина комп'ютерів, «Одеська залізниця» і порт вибірково відключили техніку в превентивних цілях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Одеси, в установі працюють усі сервери і робочі місця під управлінням Linux.

«Працюють, зокрема й, 15-35 (Єдиний центр звернення громадян - УНІАН), система ЦНАП, Громадський бюджет тощо. Ряд робочих комп'ютерів, підключених до локальної мережі під управлінням Microsoft, не працює», - повідомили в прес-службі.

Наразі не працює сайт регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». У прес-службі філії УНІАН повідомили, що частину техніки відключено «з метою профілактики».

«Ми про всяк випадок відключили частину техніки. Технологічний процес не порушено», - запевнили у відомстві.

У прес-службі державного підприємства «Одеський морський торговий порт» агентству заявили, що з метою безпеки, на вимогу Служби інформаційної безпеки підприємства, всі співробітники відключили комп'ютери. У порту стверджують, що на технологічному процесі це не позначилося.

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Як повідомляв УНІАН, найбільша хакерська атака, яка поширює вірус, який блокує роботу комп'ютерних систем, сьогодні, 27 червня, уразила українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд великих підприємств. Сайт Кабінету міністрів у результаті атаки не працює.

За інформацією ЗМІ, а також виходячи з офіційних заяв, було атаковано комп'ютерні системи «Ощадбанку», «Укргазбанку», банку «Південний», «ОТП Банку», «ТАСкомбанку». Крім того, постраждали енергетичні компанії ДТЕК, «Київенерго», «Укренерго», а також мережі АЗС. Про хакерські атаки повідомили також «Укртелеком», аеропорт «Бориспіль», «Укрзалізниця», держпідприємство «Антонов», «Укрпошта», «Київводоканал» і Київський метрополітен.

Серед великих компаній приватного сектору від вірусу постраждали також «Нова пошта», мережа магазинів DIY «Епіцентр», промислово-будівельна група «Ковальська», основні українські мобільні оператори - «Київстар», Vodafone і Lifecell.