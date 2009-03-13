Ющенко: якщо МВФ не дасть кредит - це буде погано, але не фатально

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що для України є важливим відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом для збереження інвестиційної привабливості держави.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі зі студентами Тернопільського національного економічного університету глава держави зауважив, що зобов’язання держави перед корпораціями та банківськими установами становлять 28 млрд. дол.

За його словами, 16 млрд. дол. покриють самі корпоративні структури, ще 12 млрд. треба буде покрити за рахунок резервів.

«Зараз ми маємо 26 млрд. дол. (золотовалютний резерв держави – УНІАН). Якщо отримаємо у МВФ 12 млрд. дол., то на кінець 2009 року будемо мати резерви 26 млрд. дол., тобто нічого не втратимо», - додав він.

Він наголосив, що необхідно зберегти таку тенденцію, «бо це для інвесторів - зелене світло на світлофорі, яке свідчить, що тут працювати безпечно».

Якщо ж Україна не отримає кредит МВФ, зауважив В.ЮЩЕНКО, то золотовалютні резерви держави, скоротяться вдвічі.

«Фатальності в цьому немає. Погано, що буде тенденція до скорочення активів, на які звертає увагу бізнес», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсягу 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка повинна була ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого керівник місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує впродовж найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною і, відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

3 березня Україна направила МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, яка є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.