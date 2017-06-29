Організатори "Євробачення" готують санкції проти України - Аласанія

Організатори "Євробачення" готують проти України санкції через недопуск до конкурсу учасниці від Росії, яка порушила українські закони, виступаючи в окупованій Керчі. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Суспільного мовлення Зураб Аласанія.

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"Ранок почався з не дуже приємних новин для UA:PBC. Схоже, на нас таки чекають санкції за "незабезпечення участі в Евробаченні 2017 учасниці від РФ Юлії Самойлової", - написав Аласанія.

Він додав, що сумнівається, що держава в обличчі СБУ захоче розділити з UA:PBC цю "колізію".

"Європейська спілка мовників" просто стає в чергу разом із РФ (яка теж, за нашою інформацією, готує свій окремий позов, наказуючи UA:PBC з політичних причин), Евроньюз, який протягує лапки за боргами імені Азарова, і багатьма іншими бажаючими придушити в колисці ледь народженого Суспільного мовника України", - підсумував Аласанія.

Раніше організатори конкурсу повідомляли, що санкції щодо України з боку EBU можуть ввести в зв'язку з ситуацією з недопуском росіянки Юлії Самойлової до участі в Євробаченні-2017 в Києві. Крім того, організатор Євробачення пригрозила Україні ізоляцією від конкурсу.

Самойлову не пропустили до України через виступи в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд 22 червня, Женевське управління примусового стягнення заборгованості арештувало 15 млн євро, які були виділені урядом України як гарантія проведення Євробачення. Однак управління не повідомило про підстави накладення арешту й не вказало ініціатора цієї процедури.