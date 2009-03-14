Чи будуть завтра вибори до Тернопільської облради - суд досі роздумує

У Львівському апеляційному адміністративному суді сьогодні з 11.00 триває судове засідання щодо розгляду скарги БЮТ на постанову Окружного адміністративного суду Тернопільської області, якою ТВК зобов’язано 15 березня провести вибори до Тернопільської облради.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Львівського апеляційного адміністративного суду Ольга ДАВИД, «засідання ще триває і рішення буде ухвалено не раніше, ніж через кілька годин».

Як повідомлялося, 3 березня Верховна Рада відмінила позачергові вибори Тернопільської обласної ради, призначені на 15 березня.

Однак ВО “Свобода” оскаржила це рішення, і 11 березня Окружний адміністративний суд Тернопільської області зобов’язав ТВК провести вибори до Тернопільської облради 15 березня 2009 року.

У свою чергу БЮТ оскаржив у Львівському апеляційному суді рішення Окружного адмінсуду Тернопільської області про поновлення виборчого процесу.