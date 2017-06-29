На Прикарпатті дорожня фірма заважає проведенню ремонту доріг - нардеп

Поданням скарг до постійно діючої колегії Антимонопольного комітету з розгляду скарг у сфері публічних закупівель ТзОВ "Франківськавтодор" (фірма наближена до ВО "Свобода") відтерміновує на невизначений термін поточний середній ремонт трьох доріг на Франківщині

Про це повідомляє у Facebook нардеп Олександр Шевченко.

Мова йде про дороги Н-10 "Стрий- Мамалига" від Болехова через Калуш до Івано-Франківська, дороги Н-18 "Івано-Франківськ -Тернопіль" через Тисменицю до межі з Тернопільською областю, дороги Т-0906 "Івано-Франківськ-Надвірна".

Проте, не лише ТзОВ "Івано-Франківськавтодор" шкодить розвитку дорожньої інфраструктури на Івано-Франківщині, як свідчать документи, які є в розпорядженні "Фіртки", на той же шлях стала і фірма "Шляхбуд-Лім", яку вважають наближеною до народного депутата від БПП Юрія Солов'я.

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ТзОВ "Шляхбуд-Лім" подала до Антимонопольного комітету чергову скаргу, вимагаючи змінити кваліфікаційні вимоги до учасників тендеру в частині підтвердження досвіду виконання ремонтів доріг за сучасними технологіями та наявності відповідної до завдань техніки та обладнання, оскільки не відповідає зазначеним критеріям в умовах тендеру щодо ремонту дороги Т-09-05 на ділянці Делятин-Раківчик.

З таким твердженням не погоджується керівник Служби автодоріг в Івано-Франківській області Василь Буджак: "Тендерний комітет Служби автодоріг при розробці тендерної документації бере за основу Типову документацію для попереднього відбору (попередньої кваліфікації учасників торгів), розроблену Європейським банком реконструкції і розвитку, бо має за мету аби наші дороги відповідали стандартам європейських країн".

Крім того, в скарзі стверджується, що "Шляхбуд-Лім" нібито має досвід ремонту за сучасними технологіями. Хоча фахівці та громадські активісти відмічали незадовільну якість ремонту дороги Р-24 "Татарів – Кам'янець-Подільський", 59,5 кілометра (з 178 кілометрі якої, що на території Івано-Франківської області) виконувала саме фірма наближена до нардепа Солов'я.

Як повідомляв УНІАН, дорожники почали ремонт нової ділянки вулиці Миру.