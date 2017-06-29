Столтенберг подякував Україні за її внесок у місію в Афганістані

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від імені Організації Північноатлантичного договору подякував Україні за її участь в місії в Афганістані.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції після завершення засідання міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Ми вдячні Україні, яка є країною, що вже довгий період часу робить внесок в місію в Афганістані. Я декілька разів зустрічався з міністром Полтораком (Степан Полторак, міністр оборони України) і висловив йому нашу вдячність", - сказав Столтенберг.

Він також повідомив, що Полторак взяв участь у засіданні міністрів, присвяченому місії в Афганістані, яке відбулося сьогодні в рамках зустрічі. "Він підтвердив надійну підтримку України Афганістану, місії "Рішуча підтримка". Ми вдячні за це", - наголосив генсек альянсу.

Разом з тим, Столтенберг не деталізував, яким буде подальший внесок України в місію у зв'язку з планами альянсу збільшити там свою присутність. "Ми зараз знаходимося посередині четвертої конференції (де обговорюються конкретні питання щодо внесків в місію країн-учасниць). Я не можу говорити про конкретні цифри. Ми будемо більш конкретними щодо точного рівня підрозділів з різних країн та загальної кількості пізніше. Але що я можу сказати, так це те, що НАТО буде залишатися в Афганістані, і ми збільшимо нашу присутність", - наголосив він.