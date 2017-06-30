Прокурора Запорізької області звинуватили в проведенні незаконних обшуків

Підставою для проведення обшуку озброєними бійцями СБУ в квартирі, де проживає депутат Запорізької обласної ради Дмитро Зотов разом з дружиною та маленьким сином є ухвала Жовтневого районного суду, винесена з порушенням закону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колега Зотова Ярослав Гришин, наголосивши, що ухвалу суду винесли в неробочий час.

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"Підстава - непрядявлені абсурдні обвинувачення депутата фракції УКРОП в сепаратизмі.

Ну ви розумієте, де - УКРОП, а де - сепаратизм. Що може бути більш фантастичним? До речі, про підозру в цій ситуації взагалі не йдеться. Виключно обшук з метою залякування!", - пише Гришин.

За його словами, всі незаконні дії, які здійснюють силовики в Запорізькій області відносно депутатів та мерів місцевих рад, скеровані вказівками прокурора Запорізької обласної ради Валерія Романова.

"Більш того, Романов особисто підписує фантастичні підозри та протиправні клопотання в суд. Мета Романова та його першого заступника одіозного Кармана на призвісько "куля в роті" - особисте збагачення через продаж кримінальних справ, виконання замовлень конкурентів та знищення політичних опонентів", - пише депутат.

"В мене є докази протиправних дій Романова та я це доведу на сесії Запорізької обласної ради, де ми будемо слухати звіт прокурора області", - наголосв Гришин.

Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, 28 червня вранці співробітники СБУ вибили двері в квартиру депутата облради від фракції "УКРОП" Дмитра Зотова. Під час обшуків, крім самого обранця, в квартирі перебували дружина і син. Причина приходу спецслужб - нібито сепаратизм і зв'язок з "ДНР".