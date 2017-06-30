Непримітний французький політик відвідав Крим та Донецьк і проголосив себе консулом "ДНР"

Регіональний французький політик Юбер Файяр з департаменту Буш-дю-Рон проголосив себе "почесним консулом Донецької народної республіки" у Франції, повідомляє Європейська правда.

Відповідний запис з’явився на його сторінці у Facebook у розділі "Робота та освіта". Судячи з хроніки політика, він відвідав Москву, а потім, нехтуючи українським законодавством, - окуповані Донецьк та Крим. Після цього він поділився кількома публікаціями російською про свої "подвиги".

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Разом з іншими регіональними французькими політиками він зустрівся, зокрема, з колишнім "прокурором" Криму Наталією Поклонською. Вона показала французьким "друзям" купання з дельфінами, призначене для хворих дітей.

Слід зазначити, що присвоєння титулу "Почесний консул" процедурно знаходиться у віданні МЗС окремої країни, і людина, яка самовільно його собі присвоює, діє всупереч закону по відношенню до Віденської конвенції про консульські відносини.

У Facebook також створена сторінка під назвою Centre de la représentation de la République de Donetsk en France – "Центр представництва Донецької республіки у Франції".

Перший запис на сторінці датується 7 квітня. На сторінці вказано, що 1 вересня відбудеться офіційне відкриття центру у Марселі, на якому буде присутній Файяр.

Раніше про відкриття "Центру представництва Донецької республіки у Франції" повідомив координатор "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук, зазначивши, що Франція - одна з держав-гарантів Мінських угод.