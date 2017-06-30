Французи пообіцяли відкрити у Марселі "представництво "ДНР" - ІС

Під час спільної заяви про підписання протоколу також заявили про відкриття у м. Марсель (Франція) найближчим часом представництва "ДНР", який повинен очолити Жераль-Юбер Файяр.

Про це повідомив координатор "Інформаційного спротиву", нардеп Дмитро Тимчук.

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За його словами, акцент робиться на тому, що це буде "представництво" в державі-гаранті Мінських угод. При цьому, зазначено, що всі дозволи від французької влади нібито вже отримані, але точна дата відкриття не розголошується.

З боку Франції підпис під протоколом поставив президент національного центру приватних підприємців департаменту Буш-дю-Рон (департамент Франції), колишній регіональний радник Провансу Жераль-Юбер Файяр. До складу делегації також входили Крістін Пюжоль - радник керівництва Буш-дю-Рон, член постійної комісії ради департаменту Буш-дю-Рон; Крістіан Бореллі - муніципальний радник, радник комуни Екс (регіон Лімузен), національний радник партії "Республіканці"; Світлана Кисельова - журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня бойовики "ДНР" заявили про відкриття "представницького центру" в Греції.