Створення міністерства ветеранів увійде до порядку денного американо-українських відносин

На зустрічі Петра Порошенка з міністром оборони США Джеймсом Меттісом було заявлено про необхідність створення Міністерства ветеранів України та підтримки цього процесу з боку США. Про це стало відомо з джерела, близького до Білого дому.

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Підтримка процесу створення Міністерства у справах ветеранів в Україні висловлена також в офісі Комітету Сенату США із зовнішньої політики, а також з боку членів Сенату США Роя Бланта, Бенджаміна Кардіна, Джин Шахін і Роберта Портмана. Про це стало відомо від учасників делегації Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та інвалідів, яка відвідала Вашингтон на цьому тижні.

"Підтримку з боку США в організації ефективної системи турботи про українських ветеранів я вважаю таким же пріоритетом, як і надання Україні летальної зброї", - заявив Олександр Третьяков, голова Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та інвалідів.

Держави-лідери НАТО вже давно беруть участь у різних збройних конфліктах. Цей досвід змусив їх шукати ефективні способи допомоги своїм військовим ветеранам. У більшості випадків частиною рішення стало створення відповідних окремих міністерств. Таким шляхом пішли США, Великобританія, Канада, Австралія, Хорватія, Південна Корея.

Зараз в Україні діє 19 суб'єктів щодо забезпечення реалізації прав на пільги та інші державні гарантії ветеранів. Враховуючи кількість цих відомств, надзвичайно важко проконтролювати потік коштів, що виділяються на соціальну підтримку цієї категорії громадян. Зосередження матеріальної бази в одному міністерстві краще забезпечить цільове використання коштів і одночасно контроль за їх витрачанням.

Як відомо, підтримка ветеранів є одним із пріоритетів Президента США Дональда Трампа.

21 млн громадян США, або 7% усього населення, є ветеранами збройних сил США.

Сенатор Рой Блант є віце-головою фракції Республіканської партії Сенату. Сім разів обирався в Конгрес в окрузі в Міссурі. Раніше, ніж будь-хто інший, за всю кар'єру був обраний координатором більшості в Конгресі. У перший же рік сенатській каденції було обрано керівництво фракції.

Сенатор Роберт Портман сім разів обирався в Республіканський конгрес. Торговий представник США в адміністрації Дж.Буша в 2005-2006 роках. Директор Управління бюджету в Адміністрації Буша в 2006-2007 роках. Обраний у Сенат у 2010 році і переобраний в 2016 році. Сенатор Портман є одним з ініціаторів та активних прихильників рішень про санкції щодо Росії, а також надання Україні летального зброї.