Українські дипломати через суд вимагають допустити консула до затриманого в Італії Марківа

Генеральне консульство України в Мілані звернулося в суд р. Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини затримання добровольця АТО Віталія Марківа.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Також дипломати вимагають забезпечити консулу можливість найближчим часом відвідати Марківа в установі утримання і бути присутнім на судовому засіданні 4 липня у його справі.

"Консулом встановлено контакт з адвокатом затриманого і узгоджений алгоритм подальших дій. Рідні Марківа проінформовані про його затримання. Справа про затримання громадянина України В. Марківа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Мілані", - зазначено в повідомленні.

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Нагадаємо, в Італії заарештували бійця Національної гвардії України Віталія Марківа за підозрою в причетності до загибелі журналіста Енді Рокеллі, який разом з росіянином Андрієм Мироновим загинув у 2014 році під Слов'янськом.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України здивована арештом в Італії українського солдата Віталія Марківа. А радник глави МВС, нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко висловив думку, що "ця історія дуже погано пахне і схожа на чергову російську провокацію".