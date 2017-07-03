У ГПУ заявили про достатні докази, які переконають нардепів у необхідності зняття депутатської недоторканності

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство достатньо зібрало доказів, щоб переконати неупереджених нардепів у необхідності зняття депутатської недоторканності. Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів, повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

При цьому вона написала, що Луценко не буде закривати очі на діяльність народних депутатів, щоб зберегти коаліцію в парламенті.

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"У нас зібрані достатньо доказів для того, щоб переконати неупереджених депутатів - і тут ключове - неупереджених, в необхідності зняття депутатської недоторканності і продовження досудового слідства. Все це буде супроводжуватися демонстрацією аудіозаписів, відеозаписів, документами. І з моєї точки зору, ні в комітеті, ні у Верховній Раді не має відбутися суд. Має відбутися просто перевірка - є докази ймовірного створення кримінальних правопорушень? Так, вони є. Чи достатні - буде визначати тільки суд", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган не повідомляла точну дату розгляду Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради подання генпрокуратури на народного депутата Михайла Добкіна, але очікує, що цей розгляд відбудеться 3-7 липня.

"Регламентний комітет вже визначився із датами розгляду подань. Це від понеділка до п'ятниці щодня. В понеділок о 12 годині перше засідання регламентного комітету, у вівторок, п'ятницю - чотири дні, о 10:00", - заявила Сарган.