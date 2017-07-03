У Парламентській асамблеї НАТО закликають країни Заходу не відмовлятися від України

Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі закликав країни Заходу не відмовлятися від України. Про це він сказав у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору.

Читайте такожПомічник генсека НАТО: надання допомоги Україні - це довгострокове питання"Я закликаю своїх колег на Заході не відмовлятися від України. Ми повинні бути терплячими", - сказав він.

"Було відносно легко підтримувати Україну після Євромайдану в атмосфері революційного ентузіазму та високих очікувань. Але зараз увага до України зменшилася в той час, коли ця країна потребує нашої допомоги як ніколи раніше", - додав він.

При цьому він відзначив досягнутий Україною прогрес на шляху реформ.

"За останні 20 років світ змінився, і змінилася Україна. Перш за все, була зміцнена європейська ідентичність України. Сьогоднішня Україна знає, що вона хоче і де її місце. Попереду довга дорога, але Україна перебуває на правильному шляху і рухається дуже швидко. Парламентська асамблея НАТО рішуче буде робити все можливе, щоби підтримати Україну", - сказав Аллі.

Він сказав, що з часу початку агресії у 2014 році на сході України продовжуються військові дії, масово порушуються права людини в окупованому Росією Криму. Також він звернув увагу на тяжку економічну ситуацію в Україні, але, за його словами, неправильно недооцінювати позитивні зміни, які відбулися впродовж цих років.

Голова Парламентської асамблеї НАТО переконаний, що масштаб реформ, який започаткувала Україна після обрання нового президента у 2014 році, є дійсно незвичайним. Зокрема, до цих реформ Аллі відніс створення Національного антикорупційного бюро України, реформування судової системи, запровадження електронного декларування майна, проведення децентралізації, диверсифікація джерел енергії та інші реформи.

"Звичайно, впровадження належним чином законодавства потребує уваги і до інших сфер життя - до боротьби з корупцією, до приватизації державних підприємств і до пенсійної реформи", - додав він.

"Реформи є вражаючими, особливо в контексті подальших військових дій на сході України і окупації Криму Росією", - наголосив Аллі.

Також він висловив сподівання, що Україна досягне успіху на шляху реформ.