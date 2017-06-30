В НАТО вступає держава, а не Збройні сили Україні чи Міністерство оборони - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак наголошує, що в НАТО вступають не Збройні сили чи Міністерство оборони, а країна, яку треба реформувати з метою досягнення європейських стандартів.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це він сказав українським журналістам у п'ятницю в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО.

Зазначивши, що з боку Північно-Атлантичного альянсу є повна підтримка реформ ЗСУ і реформ в Україні, Полторак сказав: "Якщо говорити про перспективи вступу в альянс, то в НАТО не вступають Збройні сили і не Міністерство оборони. У нас чомусь у поглядах в Україні є перекіс - всі вважають, що вступ в альянс - це справа Міністерства оборони та Збройних сил. Вступ в альянс - це справа держави, тому що в організацію вступає держава, і передумовою вступу в альянс є не тільки готовність збройних сил відповідати стандартам НАТО, але й готовність суспільства до вступу в альянс. Ми маємо побудувати демократичну, європейську, з певними цінностями, де людина буде головним критерієм, державу. Це справа нас всіх, і справа вступу в альянс - завдання кожного громадянина України".

Питання реформ також обговорювалося і під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, яка відбулася сьогодні в штаб-квартирі НАТО.

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"Є повне розуміння та підтримка з боку альянсу прагнень України у сфері реформ. Ми обговорили питання реформування Збройних сил України, на якому етапі ми знаходимося", - повідомив міністр.

Він нагадав, що в Україні "з альянсу працює велика група експертів, які нам допомагають".

"Ми разом створили всі плануючі документи. Останній документ, який був, це Програма розвитку ЗСУ до 2020 року, в якій чітко прослідковується весь шлях розвитку ЗСУ. Крім того, на стадії завершення опрацювання Закон України про сектор безпеки та оборони, де в законодавчому плані будуть закріплені всі документи та рішення, які ми приймали до цього щодо реформування ЗСУ, щодо стратегічного оборонного бюлетеня, - всі маяки щодо реформування ЗСУ будуть визначені в цьому законі. Це дуже важливо", - деталізував Полторак.

Крім того, за його словами, сторони обговорили стан роботи трастових фондів і пакет комплексної допомоги, який був ухвалений в Польщі.

"По всім напрямкам достатньо успішно йде планова робота. По деяким напрямах цю роботу треба прискорити - ми бачимо проблеми, які існують, ми їх обговорили і прийняли відповідні рішення", - наголосив міністр.