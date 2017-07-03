Що писали іноземні медіа про Україну: вірус Petya.A, львівське сміття та критика системи вищої освіти в Україні (інфографіка)

Висвітлюючи події в Україні, закордонні ЗМІ минулого тижня найбільшої уваги приділяли потужній кібер-атаці, якої зазнали українські міністерства та держпідприємства.

Впливове американське видання Foreign Policy різко засудило відсутність якісних змін у імплементації реформ в Україні.

За даними аналітичної групи Corestone Corp., освітянське видання The Higher Education несхвально відгукнулось про систему вищої освіти в Україні, назвавши її "неефективною в силу розповсюдженої корупції та непродуманих навчальних планів в українських ВНЗ".

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Politico детально розібрало кризу зі сміттям у Львові, дійшовши чіткого та вкрай критичного висновку: жителі міста Лева стали заручниками політичного протистояння у вищих ешелонах української влади.

Втім, Dagbladet, одна із найчисельніших за накладом газет Норвегії, високо оцінила єдність та згуртованість українців, які "завдяки агресії з боку Путіна усвідомили себе європейською нацією, здатною самостійно вирішувати свою долю".