Тарасюк: на членство в НАТО треба розраховувати після звільнення Криму і вирішення ситуації на Донбасі

Народний депутат, посол України при Організації північноатлантичного договору (НАТО) у 1997 році Борис Тарасюк заявляє, що на членство в НАТО Україні необхідно розраховувати після звільнення Криму та мирного урегулювання ситуації на Донбасі. Про це він сказав у своєму виступі на урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому 20-й річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору.

Читайте такожПомічник генсека НАТО: надання допомоги Україні - це довгострокове питання"Мені довелося брати участь у майже в усіх основних етапах взаємин між Україною і НАТО. Водночас хотів би поділитися з вами своїми думками відносно майбутнього України і НАТО. На мою думку, ми маємо пройти до членства в НАТО через декілька етапів. Перший етап - це поглиблена співпраця, яка ведеться на базі річних національних програм. По-друге, ми повинні одночасно приводити наші стандарти у відповідність до стандартів НАТО", - сказав Тарасюк.

"І ми повинні посилено працювати над усуненням перешкод до нашого членства в НАТО. А це – необхідність проведення реформ, боротьби з корупцією, реформування судової системи, це мирне врегулювання на Донбасі і звільнення, деокупація Криму. Саме тоді, коли ми виконаємо усі ці завдання, можна очікувати членства в НАТО", - сказав Тарасюк.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо зовнішньополітичного курсу України)». Законом передбачено, що основними принципами зовнішньої політики є поглиблення співпраці з НАТО з метою набуття членства в цій організації.

Україна має намір привести Збройні сили до повної сумісності з силами НАТО до 2020 року.