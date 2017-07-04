Усміхнений Кім Чен Ин: з’явились фото запуску міжконтинентальної балістичної ракети КНДР

Reuters опублікувало фото запуску міжконтинентальної балістичної ракети КНДР. Зокрема, на фото північнокорейський диктатор Кім Чен Ин посміхається та виглядає цілком задоволеним.

Зазначається, що політ ракети тривав близько 40 хвилин після чого вона впала у води Японії. Ракета пролетіла близько 930 кілометрів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея заявила, що провела перші випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Але ця заява суперечить попереднім оцінками Південної Кореї і США, які свідчать, що ракета мала середній діапазон дальності.

Раніше КНДР проводила запуски супутників, які, на думку експертів, були замаскованими випробуваннями ракет дальньої дії. Але пробний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, якщо він підтвердиться, стане важливим кроком вперед у розробці ракет з ядерними боєголовками, які можуть дістатись і до США.